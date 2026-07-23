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Маурисио Руффи раскрыл, в каком случае сразится с Чарльзом Оливейрой

Маурисио Руффи раскрыл, в каком случае сразится с Чарльзом Оливейрой
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе бразилец Маурисио Руффи раскрыл, в каком случае принял бы бой против бывшего чемпиона UFC в весовой категории до 70 кг, а ныне обладателя титула BMF соотечественника Чарльза Оливейры.

«Я не хотел бы драться с Чарльзом, как уже говорил ранее. Но это не из-за страха, как некоторые думают, верно? Это не из-за страха. Я уважаю Чарльза. Мой отец тоже любит его. Я надеюсь, что если наш бой с ним и состоится, то это произойдёт по какой-то очень особой причине, понимаете? К примеру, если на кону будет чемпионский пояс. Титул UFC или что-то в этом роде», — приводит слова Руффи портал AgFight.

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