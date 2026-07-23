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Джо Роган отреагировал на скандальное высказывание непобеждённого бойца UFC о жене Обамы

Джо Роган отреагировал на скандальное высказывание непобеждённого бойца UFC о жене Обамы
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58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган отреагировал на фразу непобеждённого четвёртого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественника Джоша Хокита, в которой тот назвал Мишель Обаму (жена бывшего президента США Барака Обамы. — Прим. «Чемпионата») мужчиной.

«У этого парня, Джоша Хокита, есть свой фирменный стиль, свой образ. По сути, он злодей из профессионального рестлинга, который к тому же является очень хорошим бойцом. Так что здесь возникает реальная проблема, поскольку этот парень постоянно побеждает.

Оглядываясь назад, если бы матчмейкеры UFC хотели этого [неудобной ситуации] избежать, им, вероятно, не следовало устраивать его поединок на лужайке Белого дома. Если бы Джош сказал это на «Ти-Мобайл Арене» или в «Мэдисон Сквер Гарден», то это было бы возмутительно, но не имело бы большого значения», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

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