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Непобеждённый боец UFC Стивсон раскрыл, когда хотел бы провести следующий бой

Непобеждённый боец UFC Стивсон раскрыл, когда хотел бы провести следующий бой
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Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец UFC американец Гейбл Стивсон сообщил, когда хотел бы провести следующий бой в североамериканской лиге.

«Я бы очень хотел выступить в «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре. Понимаете? Ноябрь был бы хорош [в качестве месяца для возвращения]. Два выступления подряд на больших аренах. Но если будет подобная возможность раньше, то мы, конечно, согласимся», — приводит слова Стивсона портал MMASucka.

В дебютном бою по правилам ММА американский атлет столкнулся с соотечественником Брейденом Петерсоном, которого победил техническим нокаутом в первом раунде на турнире LFA 217 в Прайор-Лейке (штат Миннесота, США). К настоящему моменту Гейбл имеет в своём рекорде четыре победы и не имеет ни одного поражения.

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