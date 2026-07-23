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Аспиналл: я должен многое сделать, чтобы сравняться с легендарными Миочичем или Крокопом

Аспиналл: я должен многое сделать, чтобы сравняться с легендарными Миочичем или Крокопом
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33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал, на каких бойцов ММА он ориентируется в плане наследия.

«Мне бы очень хотелось сравняться со Стипе Миочичем. Он был великолепным универсальным бойцом. Статистически Стипе — лучший тяжеловес всех времён, поскольку у него больше всего побед в боях за пояс и в принципе титульных поединков. Он был действительно первоклассным бойцом. Такие парни, как Стипе Миочич или Крокоп, — легенды, и мне ещё многое предстоит сделать, чтобы иметь возможность сравняться с ними», — приводит слова Аспиналла портал 24sata.

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