Аспиналл: я должен многое сделать, чтобы сравняться с легендарными Миочичем или Крокопом

33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал, на каких бойцов ММА он ориентируется в плане наследия.

«Мне бы очень хотелось сравняться со Стипе Миочичем. Он был великолепным универсальным бойцом. Статистически Стипе — лучший тяжеловес всех времён, поскольку у него больше всего побед в боях за пояс и в принципе титульных поединков. Он был действительно первоклассным бойцом. Такие парни, как Стипе Миочич или Крокоп, — легенды, и мне ещё многое предстоит сделать, чтобы иметь возможность сравняться с ними», — приводит слова Аспиналла портал 24sata.