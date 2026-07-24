«Хочу вернуть его с пенсии и победить». Райан Гарсия — о Теренсе Кроуфорде

Действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил о желании заставить соотечественника Теренса Кроуфорда вернуться в бокс ради боя с ним, а также поставил под сомнение его послужной список.

«В конце концов, я не понимаю, почему он меня ненавидит, брат. Очевидно, Теренс предвзят, поскольку я ему не нравлюсь. Не думаю, что Кроуфорд действительно дрался с кем-то молодым, талантливым и амбициозным. Он не дрался с Верджилом, не дрался с Бутсом. Теренс ушёл на пенсию слишком рано. Канело уже в некотором смысле прошёл свой пик, понимаете? Спенс был неплохим соперником. Это я признаю. Мне же всегда хотелось подраться с Теренсом. Я всё ещё хочу этого. Я хочу вернуть его с пенсии и победить. Не вижу в нём ничего, с чем у меня могли бы быть проблемы. Он не настолько культовый боксёр, чтобы я назвал это боем мечты. Для меня бой мечты — это бой с Мэнни Пакьяо», — приводит слова Гарсии журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.