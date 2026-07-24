Чарльз Оливейра включил Махачева в тройку бойцов, которых взял бы в уличную драку

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра перечислил бойцов, которых взял бы с собой в уличную драку.

«Это Ислам Махачев, Дастин Порье и Илия Топурия. Каждый раз, когда мы видимся, они очень хорошо ко мне относятся. Это три человека, которых я очень уважаю как бойцов. И не только за то, что они делают в клетке, но и за то, какие они вне её», – рассказал Оливейра в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Ранее Чарльз Оливейра рассказал, при каком условии армяно-российский боец Арман Царукян сможет победить испано-грузина Илию Топурию.