15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра включил Махачева в тройку бойцов, которых взял бы в уличную драку

Чарльз Оливейра включил Махачева в тройку бойцов, которых взял бы в уличную драку
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра перечислил бойцов, которых взял бы с собой в уличную драку.

«Это Ислам Махачев, Дастин Порье и Илия Топурия. Каждый раз, когда мы видимся, они очень хорошо ко мне относятся. Это три человека, которых я очень уважаю как бойцов. И не только за то, что они делают в клетке, но и за то, какие они вне её», – рассказал Оливейра в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Ранее Чарльз Оливейра рассказал, при каком условии армяно-российский боец Арман Царукян сможет победить испано-грузина Илию Топурию.

Материалы по теме
Чарльз Оливейра рассказал, при каком условии Арман Царукян сможет победить Илию Топурию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android