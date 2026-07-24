«Одноклассники продолжают пахать». Махачев поборолся с Абубакаром Нурмагомедовым

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поборолся с одноклубником и бывшим бойцом UFC соотечественником Абубакаром Нурмагомедовым под наблюдением члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Одноклассники продолжают пахать», — подписал Нурмагомедов видео, выложив его в своём телеграм-канале.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт против первого номера рейтинга UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) ирландца Иана Гарри. Их поединок состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) и станет главным событием вечера.