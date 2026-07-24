«Ни капли не боюсь их». Вальтер Уокер заявил о желании подраться с Хокитом или Стивсоном

13-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер рассказал о желании подраться с непобеждёнными бойцами UFC в категории до 120 кг американцами Джошем Хокитом и Гейблом Стивсоном.

«Я ни капли не боюсь ни Джоша Хокита, ни Гейбла Стивсона. Если мой следующий бой будет с кем-то из них, то так тому и быть. Я приму любой вызов. Если смогу одержать победу в эту субботу, назначьте мне бой с любым из этих парней.

Думаю, если бы мы с Хокитом сразились, то у этого противостояния был бы огромный потенциал. Это мог бы быть соглавный или даже главный бой турнира, учитывая то, сколько дерьма мы могли сказать друг другу. Наверное, нам бы понадобилась охрана. Я действительно верю, что у нас есть потенциал, чтобы устроить отличное шоу для фанатов.

А представляете, что будет, если побью Гейбла? Я заберусь на клетку и плюну Джону Джонсу в лицо. Чёрт! Люди будут удерживать этого парня, пока я буду говорить о своём величии и посылать Джона к чёрту. Всё внимание сразу обрушится на меня», — приводит слова Уокера портал MMA Fighting.