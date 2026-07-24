Шамиль Мусаев снялся с титульного боя против Тэда Джина в PFL — инсайдер

Бывший претендент на титул PFL в полусреднем весе россиянин Шамиль Мусаев снялся с предстоящего поединка за титул PFL в категории до 77 кг против американца Тэда Джина; бой должен был стать главным событием турнира PFL в Вашингтоне (США). Об этом сообщает спортивный обозреватель портала MMAJunkie Нолан Кинг на своей странице в социальной сети.

Согласно имеющейся информации, на замену Шамилю выйдет Эрнесто Родригес (11-1). Однако не сообщается, по какой причине Мусаев был вынужден отказаться от поединка против Джина.

Шамиль имеет в своём рекорде 19 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, одно поражение, а один бой закончился ничьей.