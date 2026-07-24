Зайнуков принял участие в опросе, где упомянули Ислама, Хабиба, Гейджи и Царукяна

31-летний непобеждённый боец UFC Магомед Зайнуков принял участие в опросе где ему пришлось выбирать между Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, а также Джастином Гейджи и Арманом Царукяном.

— Чанко или Джон Порк?

— Чанко.

— Час борьбы с Исламом или Хабибом?

— Наверное, с Исламом лучше. Ислам не сильно мучает, как Хабиб (улыбается).

— Раф с урбечом или щавелевый кофе?

— Эспрессо двойное.

— Жинкин лев или мамкин тигр?

— Мамкин тигр.

— Проход в две ноги или двойку в голову?

— Давайте двойку в голову.

— Блондинки или брюнетки?

— Женат (смеётся).

— Хинкал или бургер?

— Аварский хинкал, сушёное мясо, сушёная колбаса.

— Час слушать разговор Хабиба про футбол или часовой кросс в гору в Тарках?

— Лучше кросс в Тарки.

— Бой с Гейджи или Царукяном?

— Бой с Гейджи.

— $ 1 млн или пояс чемпиона UFC?

— Пояс чемпиона UFC.

— Вложиться с братом в темку или положить деньги в банк?

— Вложиться в темку с братом (смеётся).

— Дать жару в Абу-Даби или навести суету в Нью-Йорке?

— Дать жару в Абу-Даби, — сказал Зайнуков в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.

На турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби Зайнуков дебютирует в лиге в поединке с поляком Дамианом Ржепецки.