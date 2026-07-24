Зайнуков принял участие в опросе, где упомянули Ислама, Хабиба, Гейджи и Царукяна

31-летний непобеждённый боец UFC Магомед Зайнуков принял участие в опросе где ему пришлось выбирать между Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, а также Джастином Гейджи и Арманом Царукяном.
— Чанко или Джон Порк?
— Чанко.
— Час борьбы с Исламом или Хабибом?
— Наверное, с Исламом лучше. Ислам не сильно мучает, как Хабиб (улыбается).
— Раф с урбечом или щавелевый кофе?
— Эспрессо двойное.
— Жинкин лев или мамкин тигр?
— Мамкин тигр.
— Проход в две ноги или двойку в голову?
— Давайте двойку в голову.
— Блондинки или брюнетки?
— Женат (смеётся).
— Хинкал или бургер?
— Аварский хинкал, сушёное мясо, сушёная колбаса.
— Час слушать разговор Хабиба про футбол или часовой кросс в гору в Тарках?
— Лучше кросс в Тарки.
— Бой с Гейджи или Царукяном?
— Бой с Гейджи.
— $ 1 млн или пояс чемпиона UFC?
— Пояс чемпиона UFC.
— Вложиться с братом в темку или положить деньги в банк?
— Вложиться в темку с братом (смеётся).
— Дать жару в Абу-Даби или навести суету в Нью-Йорке?
— Дать жару в Абу-Даби, — сказал Зайнуков в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.
На турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби Зайнуков дебютирует в лиге в поединке с поляком Дамианом Ржепецки.