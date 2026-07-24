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Гуськов: Анкалаев такой же человек, это не бой с титановой плитой. Там победить невозможно

Гуськов: Анкалаев такой же человек, это не бой с титановой плитой. Там победить невозможно
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Боец UFC Богдан Гуськов, принявший бой с Магомедом Анкалаевым на UFC Fight Night 282 на коротком уведомлении, объяснил, почему воспользовался такой возможностью.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«Шанс не в том, что можно победить или не победить Анкалаева. UFC предлагает возможность подраться с экс-чемпионом и провести следующий бой за пояс. Магомед такой же человек, как другие. Когда сильно бьешь людей, они падают.

Если бы мне сказали, что буду драться с титановой плитой, то я бы понимал, что победить невозможно, а здесь шанс показать себя в главном событии вечера и продвинуться. Никто не хочет с ним драться, а я здесь», — приводит слова Гуськова Sports.ru.

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