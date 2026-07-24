Гуськов: Анкалаев такой же человек, это не бой с титановой плитой. Там победить невозможно

Боец UFC Богдан Гуськов, принявший бой с Магомедом Анкалаевым на UFC Fight Night 282 на коротком уведомлении, объяснил, почему воспользовался такой возможностью.

«Шанс не в том, что можно победить или не победить Анкалаева. UFC предлагает возможность подраться с экс-чемпионом и провести следующий бой за пояс. Магомед такой же человек, как другие. Когда сильно бьешь людей, они падают.

Если бы мне сказали, что буду драться с титановой плитой, то я бы понимал, что победить невозможно, а здесь шанс показать себя в главном событии вечера и продвинуться. Никто не хочет с ним драться, а я здесь», — приводит слова Гуськова Sports.ru.