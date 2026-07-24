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Анкалаев и Гуськов показали одинаковый вес в преддверии боя на турнире UFC в Абу-Даби

Анкалаев и Гуськов показали одинаковый вес в преддверии боя на турнире UFC в Абу-Даби
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев и девятый номер рейтинга UFC в категории до 93 кг, представляющий Россию и Узбекистан, Богдан Гуськов показали одинаковый вес в преддверии поединка, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 282. Ивент состоится завтра, 25 июля, в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

Магомед и Богдан показали на весах 93,18 кг.

Анкалаев имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 10 были одержаны нокаутом, два поражения, один бой закончился ничьей, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Гуськов, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 18 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, три поражения, а один бой закончился ничьей.

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