«Прекрасная страна. Мне очень понравилось». Легендарный Мирко КроКоп — о Казахстане

51-летний победитель Гран-при Pride FC — 2006 в открытой весовой категории хорват Мирко Филипович, более известный как КроКоп, поделился впечатлениями от поездки в Казахстан, которую он совершил в феврале 2026 года, посетив турнир Naiza 80 в Алма-Ате.

«Казахстан — прекрасная страна. Я здесь был впервые, и мне очень понравилось. Местные жители — невероятно гостеприимные, и я чувствую себя здесь прекрасно. Что мне понравилось больше всего? Ну, всё… Начиная с гостеприимства и еды до того, как люди показывали свою любовь ко мне», — приводит слова Филиповича портал 24sata.

Ранее Мирко КроКоп сообщил, что был бы готов подраться с Нганну за $ 20 млн.