15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Легендарный Мирко КроКоп назвал величайшего бойца ММА в истории. Это не Фёдор Емельяненко

Легендарный Мирко КроКоп назвал величайшего бойца ММА в истории. Это не Фёдор Емельяненко
Комментарии

51-летний победитель Гран-при Pride FC — 2006 в открытой весовой категории хорват Мирко Филипович, более известный как КроКоп, выразил уверенность в том, что 38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс является величайшим бойцом смешанных единоборств в истории.

«Всего одно имя — Джон Джонс. В этом нет никаких сомнений. Отбросив все проблемы, которые у него были с UFC и законом, кто может отрицать, что Джон Джонс — величайший боец ​​в истории? Вы можете любить его или ненавидеть, но все мы должны признать, что он по-прежнему величайший в истории», — сказал Филипович в интервью на YouTube-канале RMC Sport Combat.

Материалы по теме
Том Аспиналл объяснил, почему был одержим идеей подраться с Джоном Джонсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android