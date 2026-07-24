Легендарный Мирко КроКоп назвал величайшего бойца ММА в истории. Это не Фёдор Емельяненко

51-летний победитель Гран-при Pride FC — 2006 в открытой весовой категории хорват Мирко Филипович, более известный как КроКоп, выразил уверенность в том, что 38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс является величайшим бойцом смешанных единоборств в истории.

«Всего одно имя — Джон Джонс. В этом нет никаких сомнений. Отбросив все проблемы, которые у него были с UFC и законом, кто может отрицать, что Джон Джонс — величайший боец ​​в истории? Вы можете любить его или ненавидеть, но все мы должны признать, что он по-прежнему величайший в истории», — сказал Филипович в интервью на YouTube-канале RMC Sport Combat.