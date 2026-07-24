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Непобеждённый Джей Опетайя подал в суд на IBF, потребовав вернуть ему титул чемпиона

Непобеждённый Джей Опетайя подал в суд на IBF, потребовав вернуть ему титул чемпиона
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Непобеждённый чемпион Zuffa Boxing в первом тяжёлом весе новозеландец Джей Опетайя подал в суд на IBF (Международную боксёрскую федерацию), обвинив организацию в том, что та лишила его титула чемпиона в первом тяжёлом весе безосновательно. Об этом сообщает портал ESPN со ссылкой на судебные документы.

Согласно имеющейся информации, в иске утверждается, якобы IBF, WBA, WBC, WBO, бывший промоутер боксёра Эдди Хирн и другие представители бокса вступили в преступный сговор с целью наказать Джея за подписание контракта с промоутерской компанией Zuffa Boxing, чтобы показательно наказать его за сотрудничество с Даной Уайтом. По сведениям Опетайи, все доказательства содержатся в переписках в WhatsApp между президентами всех боксёрских организаций и его бывшим промоутером Эдди Хирном.

Кроме того, IBF не высказывала возражений за несколько дней до турнира насчёт участия Опетайи в ивенте под эгидой Zuffa Boxing, получила и не отказалась от сбора денег от Опетайи на санкционирование этого боя, а после лишения Джея титула не вернула средства.

Теперь Опетайя требует восстановления себя в статусе чемпиона IBF в первом тяжёлом весе, возмещения убытков, оплаты услуг адвокатов и судебных издержек, а также судебного запрета, препятствующего санкционирующей организации назначать нового чемпиона в первом тяжёлом весе на время судебного разбирательства.

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