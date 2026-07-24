Дарья Железнякова дала прогноз на поединок Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова

Спортсменка UFC, выступающая в женском легчайшем весе, россиянка Дарья Железнякова дала прогноз на предстоящий бой между экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе соотечественником Магомедом Анкалаевым и девятым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг, представляющим Россию и Узбекистан, Богданом Гуськовым, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 282.

«С нетерпением жду бой Анкалаева и Гуськова в Абу-Даби – думаю, нас ждёт очень интересное противостояние. На бумаге фаворитом выглядит Анкалаев, он действительно очень силён. Но остаётся вопрос, каким он вернётся после прошлого поражения от Перейры. У Гуськова сейчас отличный шанс перевернуть все прогнозы, возможно, он более «голоден» до побед. Бой до решения точно не дойдёт», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.