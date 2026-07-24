Непобеждённый Магомед Зайнуков: хочу стать чемпионом UFC. Так же, как это сделал Хабиб

Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Магомед Зайнуков, более известный как Чанко, заявил о намерении повторить путь своих одноклубников и стать чемпионом UFC в категории до 70 кг.

«Я хочу стать чемпионом. Так же, как это сделали Ислам [Махачев], Хабиб [Нурмагомедов]. Я буду медленно, но верно двигаться к своей цели. Через пару дней вы меня полюбите!» — сказал Зайнуков в интервью пресс-службе UFC.

Зайнуков имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах восемь побед, из которых пять были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Следующий бой Магомед проведёт на турнире UFC Fight Night 282. Его соперником станет также непобеждённый поляк Дамиан Ржепецки. Для Зайнукова это будет дебютный поединок в UFC.