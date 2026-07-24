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Сергей Спивак проведёт следующий бой на турнире UFC в августе против бразильца

Сергей Спивак проведёт следующий бой на турнире UFC в августе против бразильца
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Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе, представляющий Молдавию, Сергей Спивак проведёт следующий поединок против 28-летнего представителя Бразилии Витора Петрино на турнире UFC Fight Night 285 в Сакраменто (США), который состоится 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба североамериканского промоушена.

Фото: Пресс-служба UFC

Сергею 31 год. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах представитель Молдавии имеет 18 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и шесть поражений. Спивак дебютировал в качестве профессионала в сентябре 2014 года.

Витор имеет в своём профессиональном рекорде 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и два поражения.

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