15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик и Фьюри готовы провести трилогию в бою по боксу на голых кулаках

Усик и Фьюри готовы провести трилогию в бою по боксу на голых кулаках
Комментарии

Генеральный директор Bare Knuckle Boxing Дэвид Тетро рассказал, что обсуждал с британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком возможность организации поединка под эгидой его промоушена.

«Что ж, я вам скажу, какой бой мечты мы бы очень хотели провести. Мы вели переговоры с обеими командами. Это поединок Тайсона Фьюри против Александра Усика. Это мой бой мечты.

Я разговаривал со Спенсером Брауном (менеджер Фьюри. — Прим. «Чемпионата») и с Эгисом Климасом (менеджер Усика. — Прим. «Чемпионата»). Я встречался с Александром на одном из турниров по кулачным боям в Европе. Мы сели за стол переговоров и обсуждали этот поединок. Не могу сказать, что это произойдёт. Но 100% — это мой бой мечты.

Посмотрите на происхождение такого человека, как Тайсон Фьюри. Он из кочевников. Это их конёк [бои на голых кулаках]. Тайсон сказал, что рассмотрел бы такой формат. Отверг ли идею Усик? Нет. Он сам публично заявлял, что рассмотрел бы такой вариант. Это было бы просто самое грандиозное событие в истории всех боевых видов спорта», — приводит слова Тетро портал MMASucka.

Материалы по теме
Усик оставил пояса ради Zuffa Boxing? Лига Даны Уайта уводит главных звёзд бокса
Усик оставил пояса ради Zuffa Boxing? Лига Даны Уайта уводит главных звёзд бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android