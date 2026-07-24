Усик и Фьюри готовы провести трилогию в бою по боксу на голых кулаках

Генеральный директор Bare Knuckle Boxing Дэвид Тетро рассказал, что обсуждал с британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком возможность организации поединка под эгидой его промоушена.

«Что ж, я вам скажу, какой бой мечты мы бы очень хотели провести. Мы вели переговоры с обеими командами. Это поединок Тайсона Фьюри против Александра Усика. Это мой бой мечты.

Я разговаривал со Спенсером Брауном (менеджер Фьюри. — Прим. «Чемпионата») и с Эгисом Климасом (менеджер Усика. — Прим. «Чемпионата»). Я встречался с Александром на одном из турниров по кулачным боям в Европе. Мы сели за стол переговоров и обсуждали этот поединок. Не могу сказать, что это произойдёт. Но 100% — это мой бой мечты.

Посмотрите на происхождение такого человека, как Тайсон Фьюри. Он из кочевников. Это их конёк [бои на голых кулаках]. Тайсон сказал, что рассмотрел бы такой формат. Отверг ли идею Усик? Нет. Он сам публично заявлял, что рассмотрел бы такой вариант. Это было бы просто самое грандиозное событие в истории всех боевых видов спорта», — приводит слова Тетро портал MMASucka.