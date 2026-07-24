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Камару Усман признался, что дрался с дю Плесси с разрывом грудной мышцы

Камару Усман признался, что дрался с дю Плесси с разрывом грудной мышцы
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Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо сообщил в эфире подкаста Рound 4 Pound, что нигериец Камару Усман вышел на бой против южноафриканца Дрикуса дю Плесси с травмой, что впоследствии подтвердил сам Нигерийский кошмар. Поединок завершился победой Дрикуса единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси (W) — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Камару Усман

Сехудо: Многие этого не знают, но ты дрался с разрывом грудной мышцы. И мне это [твоё решение не сниматься с боя, несмотря на травму] не нравилось с самого начала. Мне не нравится, что ты соглашаешься на этот бой, поскольку, если ты, чёрт возьми, дрался с одной грудной мышцей, Камару, это совсем другое дело. Многие тебя сильно критиковали, потому что Дрикус останавливал твои попытки перевода в партер. Но как ты мог занимать выгодные позиции, если у тебя не работает одна из грудных мышц?!

Усман: Я понимаю, Генри, но что есть, то есть. Мы всегда рискуем, так что никаких оправданий быть не может. Мы рискуем, и иногда это срабатывает. Но не в этот раз. Поэтому я даже не хочу об этом говорить.

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