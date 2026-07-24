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Тайсон Фьюри объявил, что после 2026 года завершит карьеру в профессиональном боксе

Тайсон Фьюри объявил, что после 2026 года завершит карьеру в профессиональном боксе
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Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) заявил, что собирается завершить карьеру в профессиональном боксе после окончания текущего года.

«Это мой последний год в боксе, поэтому я хочу оставаться активным. Не хочу продолжать заниматься спортом до 65 лет. Наблюдают ли фанаты за заключительной главой в карьере Цыганского короля? Да, это мой последний год», — приводит слова Фьюри издание The Sun.

Тайсону Фьюри 37 лет. В качестве профессионального боксёра Цыганский король дебютировал в декабре 2008 года.

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