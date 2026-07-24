Результаты взвешивания участников турнира UFC в Абу-Даби

Сегодня, 24 июля, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 282, который пройдёт завтра, 25 июля, в Абу-Даби (ОАЭ).

Главный кард:

Полутяжёлый вес: Магомед Анкалаев (93,2) vs Богдан Гуськов (93,2).

Наилегчайший вес: Стив Эрцег (57,2) vs Рамазан Темиров (57,2).

Полусредний вес: Ислам Дулатов (77,6) vs Веллингтон Турман (77,1).

Тяжёлый вес: Ризван Куниев (120,4) vs Тайрелл Форчун (117,0).

Лёгкий вес: Магомед Зайнуков (70,5) vs. Дамиан Ржепецки (70,5).

Полусредний вес: Сайгид Изагахмаев (77,6) vs. Абубакар Вагаев (77,6).

Прелимы:

Тяжёлый вес: Вальтер Уокер (112,5) vs Томас Петерсен (111,1).

Полутяжёлый вес: Дастин Джейкоби (93,0) vs Мухаммад Саид (93,4).

Полусредний вес: Сантьяго Понциниббио (77,6) vs Сэм Паттерсон (77,3).

Лёгкий вес: Исмаэль Бонфим (70,5) vs Аксель Сола (70,5).

Полутяжёлый вес: Брендсон Рибейро (93,4) vs. Магомед Тучалов (93,2).

Лёгкий вес: Нурулло Алиев (70,8) vs. Майк Дэвис (70,8).

Легчайший вес: Абдул Хуссейн (61,5) vs. Коди Гибсон (61,7).