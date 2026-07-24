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«Некоторые команды заинтересованы во мне». Джейк Пол не исключил перехода в НФЛ

«Некоторые команды заинтересованы во мне». Джейк Пол не исключил перехода в НФЛ
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29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол сообщил, что рассматривает переход в Национальную футбольную лигу (НФЛ).

«Со мной на связи находятся несколько команд и тренеров НФЛ, с которыми мне уже довелось пообщаться. Они заинтересованы в том, чтобы взять меня в команду. Я думаю, что в НФЛ много посредственности, много не очень хороших спортсменов, много людей постоянно роняют мяч из рук. У меня руки лучше, я быстрее, сильнее и работаю усерднее прочих», — приводит слова Пола портал MMA Mania.

В профессиональном рекорде в боксе у американского атлета 12 побед и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года.

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