15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чисора: Усик — это чёртов урод, настоящая сволочь. Его отказ от поясов был эгоистичным

Чисора: Усик — это чёртов урод, настоящая сволочь. Его отказ от поясов был эгоистичным
Комментарии

42-летний двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012-й и 2022-й) англичанин Дерек Чисора резко высказался в адрес 39-летнего непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Мы раньше давили на Усика. Звонили ему каждый день, но он не соглашался отказаться от пояса IBF. А потом он вдруг решил сразиться с кикбоксёром и понял, что уже не тот. После этого сразу отказался от титулов. Я думаю, что это было эгоистично с его стороны. Ты ожидаешь, что люди в боксе будут твоими друзьями, но это далеко не так.

Усик меня разозлил, потому что я звонил по телефону его менеджеру. Я даже говорил с ним по видеосвязи. Он был дома с семьёй. Я сказал: «Бро, я буду драться с Уайлдером. Откажись от титула IBF, сделай это для меня как друг». Он ответил: «Я тебе всё сообщу». Усик – это чёртов урод, настоящая сволочь», – приводит слова Чисоры портал Sport.ua.

Материалы по теме
Усик оставил пояса ради Zuffa Boxing? Лига Даны Уайта уводит главных звёзд бокса
Усик оставил пояса ради Zuffa Boxing? Лига Даны Уайта уводит главных звёзд бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android