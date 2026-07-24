Чисора: Усик — это чёртов урод, настоящая сволочь. Его отказ от поясов был эгоистичным

42-летний двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012-й и 2022-й) англичанин Дерек Чисора резко высказался в адрес 39-летнего непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Мы раньше давили на Усика. Звонили ему каждый день, но он не соглашался отказаться от пояса IBF. А потом он вдруг решил сразиться с кикбоксёром и понял, что уже не тот. После этого сразу отказался от титулов. Я думаю, что это было эгоистично с его стороны. Ты ожидаешь, что люди в боксе будут твоими друзьями, но это далеко не так.

Усик меня разозлил, потому что я звонил по телефону его менеджеру. Я даже говорил с ним по видеосвязи. Он был дома с семьёй. Я сказал: «Бро, я буду драться с Уайлдером. Откажись от титула IBF, сделай это для меня как друг». Он ответил: «Я тебе всё сообщу». Усик – это чёртов урод, настоящая сволочь», – приводит слова Чисоры портал Sport.ua.