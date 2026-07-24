Усик жёстко отреагировал на заявления, что Верхувена ограбили в бою с ним

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик категорично высказался о критике остановки в бою против экс-чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена (1-1, 1 КО). Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Разговоры о том, что кого-то «ограбили» на ринге – это просто пища для журналистов. Вы просто делаете на этом новости: «Бла-бла-бла». Мне всё равно. Я не рефери, я спортсмен. Единственный, кто мне помогает – это бог. А те, кто постоянно жалуется после боя на судей. Что ж, пока, в следующий раз я с вами говорить не буду», – приводит слова Усика портал Sport.ua.