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Усик жёстко отреагировал на заявления, что Верхувена ограбили в бою с ним

Усик жёстко отреагировал на заявления, что Верхувена ограбили в бою с ним
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик категорично высказался о критике остановки в бою против экс-чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена (1-1, 1 КО). Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Разговоры о том, что кого-то «ограбили» на ринге – это просто пища для журналистов. Вы просто делаете на этом новости: «Бла-бла-бла». Мне всё равно. Я не рефери, я спортсмен. Единственный, кто мне помогает – это бог. А те, кто постоянно жалуется после боя на судей. Что ж, пока, в следующий раз я с вами говорить не буду», – приводит слова Усика портал Sport.ua.

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