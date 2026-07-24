Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, почему никогда не выбирает себя лучшим боксёром.

«Не мне делать этот выбор – оценивать себя среди лучших. Это дело фанатов и людей. Для себя я каждый раз – андердог. Почему я так говорю? Ибо мой бог Иисус Христос сказал: «Если ты будешь выносить своё «Я» вперёд, я сломлю тебя. А если ты стоишь, работаешь, молишься и ведёшь себя тихо – я дам тебе больше силы», – приводит слова Усика портал Sport.ua.

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.