Тайсон Фьюри: надеюсь, сборная Англии выиграет ЧМ по футболу до моей смерти

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) выразил надежду на то, что сборная Англии станет чемпионом мира по футболу до того, как он умрёт.

«Я просто надеюсь, что они снова выиграют чемпионат мира, прежде чем я умру. Я никогда этого не видел. Это было в 1966 году, а я родился в 1988 году. Интересно, увидим ли мы это в своей жизни. Я не уверен. Мы были близки к этому последние несколько раз, не правда ли? Третье и четвёртое места. Это достаточно хорошо. Но было бы хорошо финишировать на вершине пьедестала», — приводит слова Фьюри портал Sport.ua.