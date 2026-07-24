Боец UFC из США: современный христианин должен видеть себя джедаем, сражающимся со злом

Американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Брайс Митчелл выразил уверенность в том, что современный христианин должен позиционировать себя как герой джедай из вселенной фильмов «Звёздные войны».

«Современный христианин должен видеть себя джедаем, поскольку, серьёзно, это влияет на вашу волю, вашу веру, вашу мотивацию. Обладание святым духом – это сила. В фильме «Звёздные войны», знаете, говорят: «Да пребудет с вами сила». Это то же самое, что и сила святого духа. Вы подобны джедаю, сражающемуся со злом», — приводит слова Митчелла портал Low Kick MMA.

Ранее Брайс Митчелл сделал резонансное заявление о ДТП с Энтони Джошуа.