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Гарри: бой против Махачева — самое сложное испытание для претендента на титул в истории

Гарри: бой против Махачева — самое сложное испытание для претендента на титул в истории
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против чемпиона UFС в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 330, который пройдёт 16 августа в Филадельфии (США).

«За всю историю не было бойца, который выходил против чемпиона такого уровня. Обладатель пояса UFC в двух весовых категориях с рекордной беспроигрышной серией и первый номер в рейтинге лучших бойцов P4P. Это самое сложное испытание для претендента на чемпионский титул за всю историю», – приводит слова Гарри аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

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