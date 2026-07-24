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«День в карете — два пешком». Пётр Ян сообщил, что находится в больнице на обследовании

«День в карете — два пешком». Пётр Ян сообщил, что находится в больнице на обследовании
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33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян сообщил, что лёг в больницу на обследование.

«День в карете – два пешком. На обследовании в больнице. Всё проходит отлично. Скоро приступаем к работе!» — сказал Ян в видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Мерабом Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

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