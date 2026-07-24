Дастин Порье раскрыл, как в UFC отреагировали на его арест в нетрезвом виде в аэропорту

37-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, как руководство сильнейшей организации в мире отреагировало на его арест в нетрезвом виде в аэропорту Атланты, где при задержании он также чуть не подрался с офицером полиции.

«Буквально через день после ареста и всего произошедшего Хантер Кэмпбелл из UFC связался со мной и спросил: «Чем я могу помочь? В UFC мы тебя поддерживаем. Не могу позволить человеку, который выступал за эту компанию более 15 лет, пытаться справиться со всем этим в одиночку. Мы тебя поддерживаем. Дай нам знать, что тебе от нас нужно». От Даны я ничего не слышал. Это Хантер связался со мной», — приводит слова Порье портал Sherdog.