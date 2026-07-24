Бронзовый призёр ОИ-2012 по тхэквондо вновь подписал контракт с UFC — источник

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, а также боец ММА, выступающий в тяжёлом весе, кубинец Робелис Деспейн вновь подписал контракт с UFC (Ultimate Fighting Championship). Об этом сообщает пресс-служба агентства First Round Management, клиентом которого является Робелис.

Фото: Пресс-служба First Round Management

Напомним, Робелис уже выступал в североамериканской организации на протяжении лишь нескольких месяцев в 2024 году. На момент ухода из лиги Деспейн успел одержать одну победу и потерпеть два поражения.

Впоследствии кубинский атлет подписал контракт с организацией Karate Combat, где одержал семь побед и не потерпел ни одного поражения. Кроме того, Робелис также завоевал титул чемпиона Karate Combat в тяжёлом весе.

Последний бой по правилам ММА кубинский боец провёл на турнире MVP, который состоялся 16 мая. Его соперником стал бывший чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Джуниор дос Сантос. Бой завершился победой Робелиса нокаутом в первом раунде.