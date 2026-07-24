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Камару Усман допустил завершение карьеры после поражения от дю Плесси

Камару Усман допустил завершение карьеры после поражения от дю Плесси
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Бывший чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман заявил, что задумался о завершении профессиональной карьеры после поражения в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити, США.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси (W) — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Камару Усман

«Послушайте, сейчас мне нужно сесть вместе с тренерами, с командой, всё проанализировать. Оценить, на каком этапе карьеры я нахожусь, и понять, стоит ли продолжать этим заниматься. Стоит ли продолжать заставлять их проходить через всё это. Никогда не выходил в октагон и не представлял их недостойно», — сказал Усман в эфире подкаста Рound 4 Pound.

Камару Усману 39 лет. Нигериец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2015-го выступает в UFC. В 2019 году стал чемпионом UFC в полусреднем весе, после чего провёл пять защит.

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