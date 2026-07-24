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Гуськов не стал смотреть в глаза Анкалаеву на битве взглядов перед UFC Fight Night 282

Гуськов не стал смотреть в глаза Анкалаеву на битве взглядов перед UFC Fight Night 282
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Девятый номер рейтинга UFC в категории до 93 кг, представляющий Россию и Узбекистан, Богдан Гуськов ни разу не посмотрел в глаза бывшему обладателю чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянину Магомеду Анкалаеву во время традиционной дуэли взглядов перед турниром UFC Fight Night 282.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

Фото: UFC

Накануне оба бойца успешно прошли официальную процедуру взвешивания, показав одинаковый вес — 93,18 кг. Поединок станет главным событием турнира, который состоится 25 июля в Абу-Даби, ОАЭ.

Анкалаев имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 10 были одержаны нокаутом, два поражения, один бой закончился ничьей, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

У Гуськова, в свою очередь, в профессиональном рекорде 18 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, три поражения, а один бой закончился ничьей.

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