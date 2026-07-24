15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Вахом на вечере бокса в Паттайе

Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Вахом на вечере бокса в Паттайе
Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри выиграл в поединке с 46-летним поляком Мариушем Вахом на вечере профессионального бокса в Паттайе, Таиланд.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри — Мариуш Вах
24 июля 2026, пятница. 19:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Мариуш Вах

Поединок завершился досрочно после седьмого раунда. Секунданты приняли решение не выпускать боксёра на продолжение боя, в результате чего Фьюри была присуждена победа техническим нокаутом.

Тайсону Фьюри 37 лет. В качестве профессионального боксёра Цыганский король дебютировал в декабре 2008 года. Представителю Польши 46 лет. На профессиональном ринге Мариуш Вах дебютировал в апреле 2005 года.

Материалы по теме
Цыганский король больше не король? «Разминочный» бой Фьюри даже не покажут
Цыганский король больше не король? «Разминочный» бой Фьюри даже не покажут
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android