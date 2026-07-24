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Непобеждённый боец из России рассказал, как получил предложение от UFC

Непобеждённый боец из России рассказал, как получил предложение от UFC
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Непобеждённый российский боец Магомед Тучалов раскрыл подробности, при каких обстоятельствах получил предложение подписать контракт с UFC. Первый бой пройдёт на турнире UFC Fight Night 282 с бразильцем Брендсоном Рибейро в полутяжёлом весе.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов
25 июля 2026, суббота. 16:50 МСК
Брендсон Рибейро
Не началось
Магомед Тучалов

«Через три недели после титульного боя в UAE Warriors я вылетел на подготовку в Таиланд, потому что хотел быть активным, понимал, что со мной, с моим менеджером могут связаться люди из UFC. Мой менеджер Али Абдель-Азиз вёл переговоры по поводу меня и в течение месяца после боя мне поступило предложение от UFC на турнир в Абу-Даби. Мне дали соперника, я подписал контракт и так стал частью UFC», — сказал Тучалов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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