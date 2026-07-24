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Шара Буллет: готов подраться со Стриклендом хоть завтра, докажу, что мой уровень выше

Шара Буллет: готов подраться со Стриклендом хоть завтра, докажу, что мой уровень выше
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов заявил о готовности провести поединок с действующим чемпионом организации в среднем весе Шоном Стриклендом.

«Я готов подраться с ним хоть сегодня, хоть завтра. Готов показать, что Шон Стрикленд не такой уж зверь, каким его считают. Докажу, что мой уровень выше уровня Шона Стрикленда», — приводит слова Магомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Магомедов одержал победу на Мишелем Перейрой, которая стала второй подряд для россиянина. Всего на его счету шесть побед при одном поражении в UFC.

Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе на турнире UFC 328, где раздельным решением судей победил Хамзата Чимаева.

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