Шара Буллет: готов подраться со Стриклендом хоть завтра, докажу, что мой уровень выше

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов заявил о готовности провести поединок с действующим чемпионом организации в среднем весе Шоном Стриклендом.
«Я готов подраться с ним хоть сегодня, хоть завтра. Готов показать, что Шон Стрикленд не такой уж зверь, каким его считают. Докажу, что мой уровень выше уровня Шона Стрикленда», — приводит слова Магомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.
Ранее Магомедов одержал победу на Мишелем Перейрой, которая стала второй подряд для россиянина. Всего на его счету шесть побед при одном поражении в UFC.
Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе на турнире UFC 328, где раздельным решением судей победил Хамзата Чимаева.