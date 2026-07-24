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Тайсон Фьюри не посетит бой Энтони Джошуа на вечере бокса в Саудовской Аравии

Тайсон Фьюри не посетит бой Энтони Джошуа на вечере бокса в Саудовской Аравии
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему не планирует посещать бой двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Британец завтра, 25 июля, в Джидде, Саудовская Аравия, встретится с албанцем Кристианом Пренгой.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа — Кристиан Пренга
26 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Кристиан Пренга

«Мне сначала предстоит серьёзный разговор с женой. А потом ещё придётся погладить бельё, когда вернусь домой. За последние семь месяцев я шесть провёл вдали от семьи. Не поеду в Джидду. Возвращаюсь домой к жене и детям. Мне нужно немного перевести дух, надеюсь, уже на следующей неделе мы подпишем контракт на большой бой», — приводит слова Фьюри аккаунт BBC Sports в социальной сети Х.

Напомним, сегодня, 24 июля, Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде над поляком Мариушем Вахом на вечере бокса в Тайланде.

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