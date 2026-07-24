«Я в бешенстве». Джейк Пол отреагировал на переход Леброна Джеймса в «Филадельфию»

Известный блогер и профессиональный боксёр Джейк Пол с юмором отреагировал на переход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Переход Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс»… Я с самого начала знал, что всё к этому идёт. Говорил об этом уже много лет. Это одна из моих любимых фраз: «Леброн перейдёт в «Филадельфию». Когда я дошёл до шестой страницы книги, которую читал, там было написано, что Леброн перейдёт в «Сиксерс». Обожаю эту шутку.

Но как уроженец Кливленда я в бешенстве. Как болельщик «Майами Хит» я тоже в бешенстве. Это полная хрень. И это просто ужасно», — сказал Пол в видео на своей странице в социальной сети Х.