Брайс Митчелл обрушился с критикой на Иана Гарри из-за слов о женщинах и воспитании детей

Американский боец UFC Брайс Митчелл жёстко раскритиковал ирландца Иана Гарри, осудив его высказывания о воспитании детей, роли женщин в семье, заявив, что больше не будет смотреть интервью бойца.

«Итак, три промаха — и для меня Иан Гэрри выбывает. Первый. Он высмеял Нила Магни за то, что тот шлёпает своего сына. Если ребёнок плохо себя ведёт, его нужно шлёпнуть по заднице. Детей нужно воспитывать. Пожалеешь розгу — испортишь ребёнка. Это прямо сказано в Библии.

Второй, и это вообще самое ужасное. Он заявил, что женщины должны править миром и быть главой семьи. Это дьявольская ложь. Главой семьи является мужчина. У нас есть качества, которые делают нас хорошими лидерами и защитниками. У женщин таких качеств нет. Они заботятся о семье, воспитывают детей. Да, они тоже могут принимать какие-то решения, но они не являются главой семьи. Так сказано в Библии. Тебе стоит её почитать, Иан.

И третий промах. Он сказал: «Чистить водосточные трубы — это ужасно. После этого у меня ногти стали чёрными, руки стали чёрными, потому что пришлось вытаскивать из желобов старые листья и мох». При этом мне нравится смотреть его бои. Он отличный боец. Смотрю каждый его поединок. Но его интервью я больше никогда смотреть не буду. Три промаха — и для меня он вылетел. С меня хватит», — сказал Митчелл в видео для своих аккаунтов в социальных сетях.