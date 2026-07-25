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UFC Fight Night 282 в Абу-Даби: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC Fight Night 282 в Абу-Даби: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 282 пройдёт на «Этихад Арене» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) сегодня, 25 июля 2026 года. В главном поединке вечера в полутяжёлом весе выступят девятый номер рейтинга UFC в категории до 93 кг, представляющий Россию и Узбекистан, Богдан Гуськов и бывший обладатель чемпионского титула промоушена в полутяжёлом весе россиянину Магомед Анкалаев.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

Начало предварительного карда запланировано на 16:00 мск, основного — на 19:00 мск. Бой между Анкалаевым и Гуськовым начнётся примерно в 21:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на платформе UFC Fight Pass.

В соглавном событии вечера состоится бой в наилегчайшем весе между Стивом Эрцегом (Австралия) и Рамазаном Темировым (Узбекистан).

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