Тим Цзю — Эррол Спенс: где смотреть бой, на каком канале

26 июля в Сиднее (Австралия) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший сразится с австралийцем Тимом Цзю.

Прямую трансляцию турнира в России проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также эфир будет доступен на стриминг-сервисе DAZN. Начало – в 2:00 мск.

Тиму Цзю 31 год. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Эрролу Спенсу-младшему 35 лет — он является экс-чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе.