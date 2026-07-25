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Тим Цзю — Эррол Спенс: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Тим Цзю — Эррол Спенс: где смотреть бой, на каком канале
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26 июля в Сиднее (Австралия) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший сразится с австралийцем Тимом Цзю.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю — Эррол Спенс
26 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Тим Цзю
Не началось
Эррол Спенс

Прямую трансляцию турнира в России проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также эфир будет доступен на стриминг-сервисе DAZN. Начало – в 2:00 мск.

Тиму Цзю 31 год. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Эрролу Спенсу-младшему 35 лет — он является экс-чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе.

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