Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: где смотреть бой, на каком канале

В субботу, 25 июля, в Абу-Даби на «Этихад Арене» состоится турнир UFC Fight Night 282. В главном событии вечера встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев и девятый номер рейтинга UFC в категории до 93 кг Богдан Гуськов.

Начало предварительного карда запланировано на 16:00 мск, основного — на 19:00 мск. Бой между Анкалаевым и Гуськовым начнётся примерно в 21:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на платформе UFC Fight Pass.

Анкалаев имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 10 были одержаны нокаутом, два поражения, один бой закончился ничьей, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Гуськов, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 18 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, три поражения, а один бой закончился ничьей.