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Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: где смотреть бой, на каком канале
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В субботу, 25 июля, в Абу-Даби на «Этихад Арене» состоится турнир UFC Fight Night 282. В главном событии вечера встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев и девятый номер рейтинга UFC в категории до 93 кг Богдан Гуськов.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

Начало предварительного карда запланировано на 16:00 мск, основного — на 19:00 мск. Бой между Анкалаевым и Гуськовым начнётся примерно в 21:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на платформе UFC Fight Pass.

Анкалаев имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 10 были одержаны нокаутом, два поражения, один бой закончился ничьей, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Гуськов, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 18 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, три поражения, а один бой закончился ничьей.

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