UFC Fight Night 282 в Абу-Даби: полный кард участников, список бойцов

В субботу, 25 июля, в Абу-Даби на «Этихад Арене» состоится турнир UFC Fight Night 282. Начало ивента запланировано на 16:00 мск, основной кард — на 19:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на платформе UFC Fight Pass.

В главном событии вечера встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев и девятый номер рейтинга UFC в категории до 93 кг Богдан Гуськов. Полный кард турнира включает 13 поединков.

В соглавном событии сойдутся Стив Эрцег и Рамазан Темиров.

Полный кард турнира UFC Абу-Даби:

Магомед Анкалаев – Богдан Гуськов;

Стив Эрцег – Рамазан Темиров;

Ислам Дулатов – Веллингтон Турман;

Дамиан Ржепецки – Магомед Зайнуков;

Ризван Куниев – Тайрелл Форчун;

Сайгид Изагахмаев – Абубакар Вагаев;

Вальтер Уокер – Томас Петерсен;

Дастин Джейкоби – Мухаммад Саид;

Сантьяго Понциниббио – Сэм Паттерсон;

Исмаэль Бонфим – Аксель Сола;

Брендсон Рибейро – Магомед Тучалов;

Нурулло Алиев – Майк Дэвис;

Коди Гибсон – Абдул Хуссейн.