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UFC Fight Night 282 в Абу-Даби: полный кард участников, список бойцов

UFC Fight Night 282 в Абу-Даби: полный кард участников, список бойцов
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В субботу, 25 июля, в Абу-Даби на «Этихад Арене» состоится турнир UFC Fight Night 282. Начало ивента запланировано на 16:00 мск, основной кард — на 19:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на платформе UFC Fight Pass.

В главном событии вечера встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев и девятый номер рейтинга UFC в категории до 93 кг Богдан Гуськов. Полный кард турнира включает 13 поединков.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

В соглавном событии сойдутся Стив Эрцег и Рамазан Темиров.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Стив Эрцег — Рамазан Темиров
25 июля 2026, суббота. 21:00 МСК
Стив Эрцег
Не началось
Рамазан Темиров

Полный кард турнира UFC Абу-Даби:

Магомед Анкалаев – Богдан Гуськов;
Стив Эрцег – Рамазан Темиров;
Ислам Дулатов – Веллингтон Турман;
Дамиан Ржепецки – Магомед Зайнуков;
Ризван Куниев – Тайрелл Форчун;
Сайгид Изагахмаев – Абубакар Вагаев;
Вальтер Уокер – Томас Петерсен;
Дастин Джейкоби – Мухаммад Саид;
Сантьяго Понциниббио – Сэм Паттерсон;
Исмаэль Бонфим – Аксель Сола;
Брендсон Рибейро – Магомед Тучалов;
Нурулло Алиев – Майк Дэвис;
Коди Гибсон – Абдул Хуссейн.

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