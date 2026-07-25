UFC Fight Night 282 в Абу-Даби: полный кард участников, список бойцов

В субботу, 25 июля, в Абу-Даби на «Этихад Арене» состоится турнир UFC Fight Night 282. Начало ивента запланировано на 16:00 мск, основной кард — на 19:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на платформе UFC Fight Pass.
В главном событии вечера встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев и девятый номер рейтинга UFC в категории до 93 кг Богдан Гуськов. Полный кард турнира включает 13 поединков.
В соглавном событии сойдутся Стив Эрцег и Рамазан Темиров.
Полный кард турнира UFC Абу-Даби:
Магомед Анкалаев – Богдан Гуськов;
Стив Эрцег – Рамазан Темиров;
Ислам Дулатов – Веллингтон Турман;
Дамиан Ржепецки – Магомед Зайнуков;
Ризван Куниев – Тайрелл Форчун;
Сайгид Изагахмаев – Абубакар Вагаев;
Вальтер Уокер – Томас Петерсен;
Дастин Джейкоби – Мухаммад Саид;
Сантьяго Понциниббио – Сэм Паттерсон;
Исмаэль Бонфим – Аксель Сола;
Брендсон Рибейро – Магомед Тучалов;
Нурулло Алиев – Майк Дэвис;
Коди Гибсон – Абдул Хуссейн.