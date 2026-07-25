Боксёрский турнир с боем Тим Цзю — Эррол Спенс: полный кард участников, список бойцов

В ночь на 26 июля в Сиднее (Австралия) на арене Afterpay Arena состоится большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок между бывшим чемпионом мира Тимом Цзю и экс-обладателем титулов в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим.

Полный кард турнира:

Главный бой:

Эррол Спенс-младший (США) — Тим Цзю (Австралия), средний вес (до 72,1 кг).

Основной и предварительный кард: