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Боксёрский турнир с боем Тим Цзю — Эррол Спенс: полный кард участников, список бойцов

Боксёрский турнир с боем Тим Цзю — Эррол Спенс: полный кард участников, список бойцов
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В ночь на 26 июля в Сиднее (Австралия) на арене Afterpay Arena состоится большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок между бывшим чемпионом мира Тимом Цзю и экс-обладателем титулов в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим.

Полный кард турнира:

Главный бой:

Эррол Спенс-младший (США) — Тим Цзю (Австралия), средний вес (до 72,1 кг).

Основной и предварительный кард:

  • Стивен Фултон (США) — Лиам Уилсон (Австралия), второй полулёгкий вес;
  • Пауло Аокузо (Австралия) — Луис Антонио Техеда (Доминиканская Республика), полутяжёлый вес (бой за вакантный пояс IBF Inter-Continental);
  • Каллум Питерс (Австралия) — Иван Рикардо Актис (Аргентина), средний вес;
  • Пол Флеминг (Австралия) — Ахмад Реда (Австралия), лёгкий вес;
  • Тина Рахими (Австралия) — Саша Райан Драйден (Австралия), второй полулёгкий вес.
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