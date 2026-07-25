Боксёрский турнир с боем Тим Цзю — Эррол Спенс: полный кард участников, список бойцов
В ночь на 26 июля в Сиднее (Австралия) на арене Afterpay Arena состоится большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок между бывшим чемпионом мира Тимом Цзю и экс-обладателем титулов в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим.
Полный кард турнира:
Главный бой:
Эррол Спенс-младший (США) — Тим Цзю (Австралия), средний вес (до 72,1 кг).
Основной и предварительный кард:
- Стивен Фултон (США) — Лиам Уилсон (Австралия), второй полулёгкий вес;
- Пауло Аокузо (Австралия) — Луис Антонио Техеда (Доминиканская Республика), полутяжёлый вес (бой за вакантный пояс IBF Inter-Continental);
- Каллум Питерс (Австралия) — Иван Рикардо Актис (Аргентина), средний вес;
- Пол Флеминг (Австралия) — Ахмад Реда (Австралия), лёгкий вес;
- Тина Рахими (Австралия) — Саша Райан Драйден (Австралия), второй полулёгкий вес.
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