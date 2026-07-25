15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Тучалов: считаю, что Перейра — не соперник Анкалаеву

Боец UFC Тучалов: считаю, что Перейра — не соперник Анкалаеву
Комментарии

Российский боец UFC Магомед Тучалов высказался о соотечественнике Магомеде Анкалаеве перед турниром UFC Fight Night 282 в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«Анкалаев — опытный, в меру возрастной боец. У нас были спарринги перед его вторым боем с Алексом Перейрой. Честно говоря, считаю, что в UFC несправедливо отнеслись к Магомеду. Уже через пять месяцев назначили реванш, а его тогда туда тянули, сюда тянули, на разные мероприятия, как почётного гостя. Так не получится полноценно тренироваться. Перейра, наверное, как проиграл, пошёл в зал. В UFC его ценят. Но считаю, что Алекс — не соперник Магомеду. В плане ММА Анкалаев лучше него во всех аспектах. Просто была травма, о которой он не распылялся. Я понимал, что он не работает на все 100%, даже наполовину не был в форме, когда назначили реванш. Магомед никогда не выбирал себе бои, готов драться с любым», — сказал Тучалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Тучалов на данном турнире подерётся с Брендсоном Рибейро в полутяжёлом весе. Для россиянина это дебют в промоушене.

Материалы по теме
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: за 11 дней подготовиться нереально
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: за 11 дней подготовиться нереально
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android