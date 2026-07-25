Боец UFC Тучалов: считаю, что Перейра — не соперник Анкалаеву

Российский боец UFC Магомед Тучалов высказался о соотечественнике Магомеде Анкалаеве перед турниром UFC Fight Night 282 в Абу-Даби.

«Анкалаев — опытный, в меру возрастной боец. У нас были спарринги перед его вторым боем с Алексом Перейрой. Честно говоря, считаю, что в UFC несправедливо отнеслись к Магомеду. Уже через пять месяцев назначили реванш, а его тогда туда тянули, сюда тянули, на разные мероприятия, как почётного гостя. Так не получится полноценно тренироваться. Перейра, наверное, как проиграл, пошёл в зал. В UFC его ценят. Но считаю, что Алекс — не соперник Магомеду. В плане ММА Анкалаев лучше него во всех аспектах. Просто была травма, о которой он не распылялся. Я понимал, что он не работает на все 100%, даже наполовину не был в форме, когда назначили реванш. Магомед никогда не выбирал себе бои, готов драться с любым», — сказал Тучалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Тучалов на данном турнире подерётся с Брендсоном Рибейро в полутяжёлом весе. Для россиянина это дебют в промоушене.