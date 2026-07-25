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Тучалов — о первом бое в UFC: мне кажется, от меня ждут яркого дебюта

Тучалов — о первом бое в UFC: мне кажется, от меня ждут яркого дебюта
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Непобеждённый российский боец Магомед Тучалов рассказал, как готовился к бою с бразильцем Брендсоном Рибейро. Поединок пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night 282 в полутяжёлом весе.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов
25 июля 2026, суббота. 16:50 МСК
Брендсон Рибейро
Не началось
Магомед Тучалов

«Тот боец, которого я победил в последнем бою в UAE Warriors (Кайо Мачадо. — Прим. «Чемпионата»), проигрывал Рибейро в UFC раздельным решением. Был очень близкий бой. Матчмейкеры UFC проницательно устраивают бои, там сильнейшие умы, они делают те поединки, в которых есть смысл. Думаю, мне дали Рибейро, чтобы посмотреть, как я себя покажу в UFC. Мне кажется, они ждут от меня яркого дебюта. Не думаю, что Рибейро сможет создать мне какие-то проблемы ни в одном аспекте. Я готов и морально, и психологически, и физически. Я сделал даже больше, чем нужно. В эти три месяца я не видел ничего, кроме тренировок, еды и кровати. Жил в отдалённой местности, был полностью в лагере. С полной уверенностью могу сказать, что это моя лучшая подготовка за всю жизнь», — сказал Тучалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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