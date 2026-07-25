Энтони Джошуа оказался почти на 5 кг легче Кристиана Пренги в преддверии боя в Джидде

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа и 35-летний представитель Албании Кристиан Пренга успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится 26 июля в Джидде (Саудовская Аравия).

Энтони показал на весах 113,9 кг, а Кристиан — 118,6 кг.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.

У Кристиана в профессиональном рекорде 20 побед, из которых все были одержаны досрочно, и одно поражение.

Видео: первая битва взглядов Джошуа и Пренги.