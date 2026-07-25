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Энтони Джошуа оказался почти на 5 кг легче Кристиана Пренги в преддверии боя в Джидде

Энтони Джошуа оказался почти на 5 кг легче Кристиана Пренги в преддверии боя в Джидде
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа и 35-летний представитель Албании Кристиан Пренга успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится 26 июля в Джидде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа — Кристиан Пренга
26 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Кристиан Пренга

Энтони показал на весах 113,9 кг, а Кристиан — 118,6 кг.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.

У Кристиана в профессиональном рекорде 20 побед, из которых все были одержаны досрочно, и одно поражение.

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