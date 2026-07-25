Тим Цзю и Эррол Спенс показали одинаковый вес перед боем в Сиднее

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю и 35-летний экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии боя, который состоится завтра, 26 июля, в Сиднее.

Цзю и Спенс показали одинаковый вес — 72,1 кг. Также отметим, что ранее Эррол настоял на смене весовой категории, поскольку поединок изначально планировалось провести в промежуточном весе (до 71,6 кг).

Спенс имеет в своём профессиональном рекорде в боксе 28 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, и одно поражение. В ринг Эррол не выходил с 2023 года.

Тимофей, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.