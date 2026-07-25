Непобеждённый боец UFC: Анкалаев запросто доберётся до титула

Непобеждённый новичок UFC, выступающий в полутяжёлом весе, россиянин Магомед Тучалов оценил титульные перспективы экс-чемпиона UFC в категории до 93 кг соотечественника Магомеда Анкалаева.

«Сможет ли Анкалаев удержать пояс, если доберётся до пояса? Конечно, сможет. Анкалаев запросто доберётся до титула. Он не старый, можно даже сказать, что всё ещё впереди. И он ещё в тяжах может себя показывать», — сказал Тучалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Тучалову 26 лет. В своём профессиональном рекорде Магомед имеет пять побед, из которых четыре одержал досрочно, и ни одного поражения. Является бывшим чемпионом UAE Warriors в полутяжёлом весе.